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Уряд Німеччини схвалив продовження роботи трьох АЕС до 15 квітня
09:08 20.10.2022 |
Уряд ФРН погодився продовжити термін діяльності трьох останніх атомних електростанцій у країні до 15 квітня наступного року, після чого вони будуть закриті.
Про ухвалене у середу рішення повідомили міністр охорони довкілля Штеффі Лемке та міністр економіки Роберт Габек, передає кореспондент Укрінформу.
Лемке поінформувала, що внесла законопроєкт, який уможливить продовження функціонування станцій до 15 квітня 2023 року.
«Таке рішення ухвалено з огляду на потенційну кризову ситуацію цієї зими, коли потрібно буде мати можливість продовжувати виробляти електроенергію... та робити певний внесок у підтримання енергетичної стабільності в Німеччині», - сказала урядовиця.
Після 15 квітня чинність дозволу на продовження роботи АЕС сплине, і оператори не матимуть більше паливних елементів для станцій.
За словами Лемке, таке рішення «з одного боку, дає змогу зробити внесок в енергобезпеку протягом зими, а з другого - чітко засвідчує, що у квітні відбудеться відмова від атомної енергетики».
Зі свого боку Габек додав, що рішення продовжити використання останніх у країні АЕС допоможе підтримати стабільність мереж. Він висловив сподівання, що законопроєкт швидко пройде розгляд у Бундестазі та Бундесраті.
Як повідомлялося, раніше Німеччина зобов'язалася повністю відмовитися від атомної енергетики до кінця 2022 року.
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