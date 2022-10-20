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АНАЛІТИКА

Війна в Україні спричинить скорочення споживання сталі у світі – Worldsteel

 

Світове споживання сталі у 2022 році знизиться на 2,3% порівняно з 2021 роком - до 1 млрд 796,7 млн тонн через високу інфляцію та зростання відсоткових ставок у всьому світі, що є також наслідком впливу війни Росії проти України.

Про це йдеться у прогнозі Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel.

"Висока інфляція, посилення грошово-кредитної політики та уповільнення сприяло важкому 2022 році", - констатується у її пресрелізі.

Згідно з прогнозом Worldsteel, у 2023 році очікується зростання споживання сталі у світі на 1% - до 1 млрд 814,7 млн тонн: завдяки активізації інфраструктурних проєктів трохи зросте попит на сталь.

Генеральний директор Ternium і голова економічного комітету Worldsteel Максимо Ведоя заявив, що на світову економіку впливає інфляція, посилення грошово-кредитної політики, економічний спад у Китаї та наслідки російського вторгнення в Україну.

Він пояснив, що високі ціни на енергоносії, зростання відсоткових ставок і падіння довіри призвели до уповільнення попиту на сталь у секторах економіки. Від так поточний прогноз зростання світового попиту на сталь змінився, був переглянутий у бік погіршення порівняно з попереднім.

"Перспектива на 2023 залежить від впливу посилення грошово-кредитної політики та здатності центральних банків стримувати інфляційні очікування. Зокрема, перспективи ЄС схильні до подальшого ризику погіршення через високу інфляцію, енергетичну кризу, посилену російсько-українською війною", - зазначив Ведоя.
За матеріалами: Економічна правда
 

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