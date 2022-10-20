Безос радить «задраїти люки»: засновник Amazon прогнозує важкі часи в економіці

Засновник Amazon і один з найбагатших бізнесменів на планеті Джефф Безос попередив про настання важких часів в американській економіці. Про це він написав у Twitter, коментуючи інтерв'ю гендиректора Goldman Sachs Девіда Соломона телеканалу CNBC, в якому той прогнозує рецесію.

"Так, ймовірності в нинішній економіці кажуть, що пора задраїти люки", - написав Безос.

Соломон вважає, що на США може очікувати рецесія через високу інфляцію, яку Федеральна резервна система намагається приборкати шляхом серії агресивних підвищень відсоткових ставок.

Безос і Соломон не єдині у своїх прогнозах.

Гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон також недавно заявив, що ситуація "дуже і дуже серйозна" і США можуть скотитися в рецесію протягом найближчих шести місяців.