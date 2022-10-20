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Безос радить «задраїти люки»: засновник Amazon прогнозує важкі часи в економіці
23:36 19.10.2022 |
Засновник Amazon і один з найбагатших бізнесменів на планеті Джефф Безос попередив про настання важких часів в американській економіці. Про це він написав у Twitter, коментуючи інтерв'ю гендиректора Goldman Sachs Девіда Соломона телеканалу CNBC, в якому той прогнозує рецесію.
"Так, ймовірності в нинішній економіці кажуть, що пора задраїти люки", - написав Безос.
Соломон вважає, що на США може очікувати рецесія через високу інфляцію, яку Федеральна резервна система намагається приборкати шляхом серії агресивних підвищень відсоткових ставок.
Безос і Соломон не єдині у своїх прогнозах.
Гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон також недавно заявив, що ситуація "дуже і дуже серйозна" і США можуть скотитися в рецесію протягом найближчих шести місяців.
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