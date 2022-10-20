Польща призупинила переговори з Німеччиною про «круговий обмін» танками

Заступник міністра оборони Польщі Марчин Очєпа заявив, що Варшава призупинила переговори з Берліном про отримання німецьких танків взамін радянській техніці, яку вона передала Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Очєпа заявив в інтерв'ю Gazeta.pl.

"Пропозиція від Німеччини, яку ми отримали, була незадовільною пропозицією, тому що йшлося про передачу невеликої кількості танків і вона була б дуже розтягнута в часі", а - пояснив заступник глави польського Міноборони.

Очєпа зазначив, що польська сторона передала Україні "досить багато" танків, у порівнянні зокрема з Чехією.

"Якщо ми не змогли з німецької сторони як компенсацію отримати танки на рівні 40 одиниць, то щось не так... Відповідь, яку ми отримали: "у них є такі, а не інші можливості"... Німеччина не може дозволити собі передати нам більше техніки", - сказав він.

За неофіційними підрахунками, Польща передала Україні понад 200 танків радянського зразка, передусім Т-72. В обмін Німеччина мала передати сучасні танки Leopard.

Уже у травні Польща публічно заявила, що запропоновані Німеччиною танки є застарілими, а пізніше обурювалася недостатньою їх кількістю. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн звинуватила Польщу в завищених очікуваннях, коли йшлося про круговий обмін бронетехнікою.