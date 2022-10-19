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Казахстан 2023 р. планує видобути 92,6 млн т нафти
17:41 19.10.2022 |
Видобуток нафти в Казахстані 2023 року складе 92,6 млн тонн. Такий прогноз закладено в проєкт закону «Про республіканський бюджет на 2023-2025 роки», який у середу схвалив мажиліс (нижня палата) парламенту, повідомляє «Інтерфакс-Казахстан».
Прогноз видобутку на 2027 рік становить 99,9 млн тонн.
Зі слів міністра національної економіки Алібека Куантирова, за основу формування прогнозу взято базовий сценарій, що передбачає ціну на нафту $85 за барель.
Середньорічне реальне зростання ВВП передбачається на рівні 3,9%, реальне зростання ВВП - 4% 2023 року й 4,2% 2027 року.
«Інфляцію визначено 2023 року на рівні 7,5-9,5%, 2024 року - на рівні 4-5%, у 2025-2027 роках - 3-4%», - сказав Куантиров на засіданні нижньої палати в середу.
За даними профільного комітету мажилісу, прогноз доходів республіканського бюджету (без урахування надходження трансфертів) на 2023 рік визначено обсягом 13,9 трлн тенге, на 2024 рік - понад 15 трлн тенге, на 2025 рік - 16,3 трлн тенге.
Витрати республіканського бюджету прогнозуються з поступовим збільшенням з 21 трлн тенге 2023 року до 22,7 трлн тенге 2025 року.
Дефіцит бюджету 2023 року визначено на рівні 2,7% ВВП, 2,6% ВВП 2024 року й 2,5% ВВП 2025 року.
Як повідомлялося в середині вересня, Казахстан цього року розраховує виконати план видобутку нафти обсягом 85,7 млн тонн.
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