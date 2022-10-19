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АНАЛІТИКА

Поліція Латвії розслідує причетність ексгенсека НАТО Расмуссена до економічних злочинів

 

Поліція Латвії проводить розслідування щодо колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо його ролі в банкрутстві латвійського PNB Banka.

Про це пише данське видання Borsen, повідомляє "Європейська правда".

За даними латвійської влади, Расмуссена, який був головою незалежної керівної групи PNB, та інших колишніх керівників перевіряють щодо їх керування банком.

Адміністратор у справі про банкрутство заявив, що керівна група діяла безвідповідально, затверджуючи великі угоди без застави, що призвело до прогалин в активах банку приблизно на 140 мільйонів євро.

Влада не прокоментувала це питання більш детально, оскільки розслідування все ще триває. Речник Расмуссена відмовився від коментарів.

Нещодавно справу було закрито в Данії, коли данський юрист банку безуспішно намагався передати її до Верховного суду країни.

Расмуссен обіймав посаду прем'єр-міністра Данії з 2001 по 2009 роки, перш ніж стати генсеком НАТО.

Він заснував консалтингову компанію Rasmussen Global і є співголовою Групи міжнародних радників разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Ключові теги: Латвія
 

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