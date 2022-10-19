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АНАЛІТИКА

Індія розгляне пропозицію Заходу запровадити стелю цін на російську нафту

 

Про це заявив міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі.

«У нас немає докорів совісті щодо закупівлі нафти. Нещодавно я був у США і там заявив, що Індія закуповуватиме нафту всюди, де це можливо», - цитує Пурі агентство Reuters.

Раніше ЗМІ писали, що на Індію в найближчі 20 років припадатиме 25% світового споживання палива, й вона має нарощувати імпорт нафти.

Нагадаємо, 6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет антиросійських санкцій, що передбачає введення стелі цін на російську нафту й торгові обмежувальні заходи на €7 млрд. Міністр фінансів США Джанет Йеллен в одному з недавніх виступів заявила про можливість встановити стелю цін на російську нафту в районі $60 за барель.
За матеріалами: EnKorr
 

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