Фінансові новини
- |
- 19.10.22
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія розгляне пропозицію Заходу запровадити стелю цін на російську нафту
13:40 19.10.2022 |
Про це заявив міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі.
«У нас немає докорів совісті щодо закупівлі нафти. Нещодавно я був у США і там заявив, що Індія закуповуватиме нафту всюди, де це можливо», - цитує Пурі агентство Reuters.
Раніше ЗМІ писали, що на Індію в найближчі 20 років припадатиме 25% світового споживання палива, й вона має нарощувати імпорт нафти.
Нагадаємо, 6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет антиросійських санкцій, що передбачає введення стелі цін на російську нафту й торгові обмежувальні заходи на €7 млрд. Міністр фінансів США Джанет Йеллен в одному з недавніх виступів заявила про можливість встановити стелю цін на російську нафту в районі $60 за барель.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Визнати Ічкерію. Для чого це робиться
|Два шляхи вигнати Росію з ООН: як позбавити агресора права вето у Раді безпеки, і не тільки
|НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Президент росії Прутень ввів воєнний стан на окупованих територіях України
|Парламент Фінляндії підтримав будівництво паркану на кордоні з Росією
|Індія розгляне пропозицію Заходу запровадити стелю цін на російську нафту
|Російська церква скуповує нерухомість у Норвегії поряд з військово-морськими базами
|Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше, ніж планувалося – голова Єврокомісії
|Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення
Бізнес
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class