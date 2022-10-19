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Російська церква скуповує нерухомість у Норвегії поряд з військово-морськими базами
12:21 19.10.2022 |
Російська православна церква за останні роки купила низку об'єктів на норвезькому узбережжі, які розташовані поблизу важливих військових об'єктів.
Про це пише Dagbladet, повідомляє "Європейська правда".
Видання дізналося, що громада в Бергені, пов'язана з Московським Патріархатом, облаштувалася поблизу одного з найважливіших об'єктів збройних сил Норвегії - бази Хоконсверн.
Хоконсверн є головною базою Королівського норвезького флоту та найбільшою військово-морською базою в Північній Європі. Тут розміщуються фрегати та підводні човни.
Інформація з реєстрів власності свідчить, що у 2017 році громада Christ's Revelation Congregation придбала молитовний будинок Søreide. Будівля розташована за 3 кілометри по прямій від Хоконсверна. З будівлі є повний огляд підходу кораблів та вид на більшу частину бази.
Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері знаходиться парафія, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC - Об'єднаного центру бойових дій НАТО.
До минулого року власник був частиною керівництва громади.
Крім того, російська церква має громаду в Кіркенесі у Фіннмарку, за кілька кілометрів від кордону з Росією. Вона придбала цю нерухомість у 2015 році.
Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначила в інтерв'ю виданню, що такі об'єкти нерухомості "можуть бути проблемою", оскільки можуть використовуватися для чогось іншого, крім релігійних цілей.
"Якщо уявити весь комплекс можливих заходів, то можна зривати сигнали, можливо, підслуховувати сигнали, можна звідти керувати дронами, можна пропонувати житло людям, які роблять карту місцевості. Існує широкий спектр геодезичної діяльності та можливих порушень, які можуть бути виконані з такої бази", - вважає експерт.
Раніше повідомлялося, що четверо громадян Росії затримані на півночі Норвегії за зйомки заборонених об'єктів. До цього двох росіян затримали в Тромсе і Фіннмарку.
Як повідомлялось, влітку Євросоюз не включив патріарха Кирила (Владіміра Гундяєва) у список осіб, на яких розширили санкції за війну РФ проти України у рамках шостого пакета.
З інформації західних ЗМІ ще на етапі обговорення стало відомо, що Гундяєва спершу включили у список, але врешті вилучили через позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
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