Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російська церква скуповує нерухомість у Норвегії поряд з військово-морськими базами

Російська православна церква за останні роки купила низку об'єктів на норвезькому узбережжі, які розташовані поблизу важливих військових об'єктів.

Про це пише Dagbladet, повідомляє "Європейська правда".

Видання дізналося, що громада в Бергені, пов'язана з Московським Патріархатом, облаштувалася поблизу одного з найважливіших об'єктів збройних сил Норвегії - бази Хоконсверн.

Російська церква скуповує нерухомість у Норвегії поряд з військово-морськими базами

 Молитовний будинок РПЦ біля військово-морської бази Хоконсверн

Хоконсверн є головною базою Королівського норвезького флоту та найбільшою військово-морською базою в Північній Європі. Тут розміщуються фрегати та підводні човни.

Інформація з реєстрів власності свідчить, що у 2017 році громада Christ's Revelation Congregation придбала молитовний будинок Søreide. Будівля розташована за 3 кілометри по прямій від Хоконсверна. З будівлі є повний огляд підходу кораблів та вид на більшу частину бази.

Російська церква скуповує нерухомість у Норвегії поряд з військово-морськими базами

 Вид з будинку на військово-морську базу

Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері знаходиться парафія, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC - Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

До минулого року власник був частиною керівництва громади.

Крім того, російська церква має громаду в Кіркенесі у Фіннмарку, за кілька кілометрів від кордону з Росією. Вона придбала цю нерухомість у 2015 році.

Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначила в інтерв'ю виданню, що такі об'єкти нерухомості "можуть бути проблемою", оскільки можуть використовуватися для чогось іншого, крім релігійних цілей.

"Якщо уявити весь комплекс можливих заходів, то можна зривати сигнали, можливо, підслуховувати сигнали, можна звідти керувати дронами, можна пропонувати житло людям, які роблять карту місцевості. Існує широкий спектр геодезичної діяльності та можливих порушень, які можуть бути виконані з такої бази", - вважає експерт.

Раніше повідомлялося, що четверо громадян Росії затримані на півночі Норвегії за зйомки заборонених об'єктів. До цього двох росіян затримали в Тромсе і Фіннмарку.

Як повідомлялось, влітку Євросоюз не включив патріарха Кирила (Владіміра Гундяєва) у список осіб, на яких розширили санкції за війну РФ проти України у рамках шостого пакета.

З інформації західних ЗМІ ще на етапі обговорення стало відомо, що Гундяєва спершу включили у список, але врешті вилучили через позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7623
  0,1828
 0,51

Курс обміну валют на вчора, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8203  0,09 0,23 40,9338  0,03 0,06
EUR 38,3155  0,16 0,41 39,7786  0,22 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес