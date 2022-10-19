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АНАЛІТИКА

Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше, ніж планувалося – голова Єврокомісії

 

Країнам ЄС вдалося значно знизити залежність від російського газу швидше, ніж планувалося, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Коли в березні ми запропонували план відмови від імпорту вуглеводнів з Росії, ми дуже сильно залежали від російського газу. Тоді ми вважали, що знадобиться кілька років для того, щоб замістити газ із Росії. Але факт такий: нам знадобилося лише вісім місяців для того, щоб замістити дві третіх (від загального обсягу постачання газу з Росії)", - сказала вона в середу, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.

"Ми здійснили масштабний перехід на інших закордонних постачальників газу, але це далося великою ціною. І для того, щоб зберегти конкурентоспроможність, ми маємо вкладати кошти в розвиток власних джерел енергії, особливо відновлюваної", - додала фон дер Ляєн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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