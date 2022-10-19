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Європарламент закликав прийняти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони
08:49 19.10.2022 |
Європейський парламент закликав держави-члени невідкладно дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони.
Про це повідомила пресслужба парламенту, пише "Європейська правда".
У резолюції, ухваленій у вівторок, депутати Європарламенту заявили, що Рада ЄС має ухвалити рішення про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2022 року. Вступ цих країн має забезпечити скасування перевірок громадян на всіх внутрішніх кордонах обох країн на початку 2023 року.
Зазначаючи, що Шенгенська зона є "одним із найбільших досягнень Євросоюзу", депутати Європарламенту критикують Раду ЄС за те, що вона не ухвалила рішення про прийом Болгарії та Румунії, хоча дві країни вже давно виконали необхідні умови.
За словами депутатів Європарламенту, збереження внутрішнього прикордонного контролю є дискримінаційним і серйозно впливає на життя мобільних працівників та громадян.
Нині всі держави-члени ЄС, за винятком Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, є частиною Шенгенської зони, яка також включає країни, які не входять до ЄС - Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.
Приєднання нових країн до Шенгену потребує одностайного рішення Ради ЄС.
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