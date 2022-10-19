Політична криза в Британії. Чому Ліз Трасс загрожує відставка

Ліз Трасс наполягає, що вона очолить консерваторів на наступних загальних виборах, попри крутий розворот у своїй внутрішній політиці, що змушує її боротися за збереження своєї влади.

Прем'єр-міністр вибачилася за помилки після того, як новий міністр фінансів Джеремі Гант скасував майже всі її плани щодо зниження податків, щоб стабілізувати ринкову нестабільність.

Вона додала, що її прем'єрство минулого місяця "не було ідеальним", але вона "виправила" помилки, зазначивши, що було б "безвідповідально" не змінити курс.

В інтерв'ю BBC вона сказала, що все ще віддана зниженню податків та прискоренню економічного зростання Великої Британії, але визнала, що тепер для досягнення цього знадобиться більше часу.

"Я залишаюся відданою цьому баченню, але нам доведеться реалізувати це іншим шляхом", - сказала вона.

У своєму інтерв'ю Трасс сказала, що взяла на себе відповідальність за те, що зайшла "надто далеко і занадто швидко", і що вона хотіла "вибачитися за зроблені помилки".

Але дала зрозуміти, що сама у відставку йти не планує та оптимістично дивиться в своє політичне майбутнє.

"Я справді вважаю, що це ознака чесного політика, який каже "так, я зробив помилку". Я виправила цю помилку. Нам потрібно зробити це заради людей, - заявила вона. - З мого боку було б абсолютно безвідповідально не діяти в національних інтересах так, як вчинила я".

Різкий розворот та політична криза

Скандал у Британії розгорівся напередодні, менш ніж за півтора місяця після того, як Ліз Трасс обійняла посаду прем'єра замість Бориса Джонсона.

Вже 14 жовтня Трасс звільнила свого головного міністра, і скасувала оголошені разом із ним масштабні реформи, через які в країні вибухнула фінансова й політична криза.

Замість звільненого Квазі Квартенга Трасс призначила Джеремі Ганта, який має репутацію зваженого політика з досвідом роботи на ключових посадах в уряді: він був і міністром охорони здоров'я, і головою МЗС, і навіть кандидатом у прем'єри.

Трасс сказала, що їй дуже шкода розлучатися із Квартенгом. Але нічого не робити вона не могла - у країні вже два тижні лютує рукотворна криза.

Її спровокували плани Трасс та Квартенга витратити додатково чверть трильйона фунтів, щоб знизити податки, пожвавити мляву економіку та підтримати населення субсидіями. Проблема в тому, що вони не повідомили, звідки візьмуть гроші.

Така велика дірка у бюджеті, хай навіть у планах на папері, налякала фінансистів усього світу та союзників Британії. Курс фунта і ціни держборгу впали, а потім посипалися рейтинги керівної Консервативної партії.

Пенсійна система опинилася на межі краху, і центробанку довелося включити на повну потужність друкарський верстат, щоб запобігти системній кризі, допомогти уряду та врятувати пенсійні фонди.

Перед загрозою нової стадії кризи Трасс відкликала міністра фінансів із Вашингтона, де він спілкувався зі здивованими колегами з інших розвинених країн, і звільнила його.

На пресконференції вона пояснила своє рішення "національними інтересами" та пообіцяла не змінювати загальний курс свого уряду на зниження податків. Але поки що зробила крок у зворотному напрямку і скасувала зниження податку на прибуток для бізнесу.

Завдяки цьому безпрецедентному для щойно призначеної прем'єрки повороту головної політичної лінії уряду на 180 градусів дірка у бюджеті скоротилася на 18 млрд фунтів.

Доведеться піти?

Рейтинги Трасс уже пробили дно. Згідно з останнім опитуванням Ipsos, вона стала найнепопулярнішим прем'єром у сучасній історії країни, її діяльність схвалюють лише 16%.

Для правлячих консерваторів через два роки будуть вибори. З нинішніми рейтингами та з Трасс на чолі партії їхні шанси наближаються до нуля.

Протягом останніх кількох днів у Британії точаться політичні дискусії про те, як довго Ліз Трасс зможе протриматися на Даунінг-стріт у кріслі прем'єра.

Декілька депутатів-консерваторів публічно закликали прем'єр-міністра піти. Незабаром їх може побільшати.

У розмові з ВВС на вихідних багато парламентарів стверджували, що Трасс доведеться піти з посади до наступних виборів. Дехто вірив, що вона може протриматися ще кілька місяців. Але все більше людей стверджують, що їй лишилися тижні або навіть дні - хоча немає ясності щодо того, як саме вона піде або хто займе її місце.

Один колишній міністр резюмував: "Люди знають, що це кінець - питання лише в тому, як і коли".

Ще один співрозмовник ВВС був більш категоричним: "З нею покінчено... Я не бачу жодного варіанту, за якого б вона не зникла в недалекому майбутньому. Я більше не бачу в ній сенсу".

Багато консерваторів поділяють цю думку. Але це не означає, що вони погоджуються щодо того, що буде далі.

"Я не думаю, що це прем'єрство матиме якесь майбутнє - але як воно завершиться, цього я вам сказати не можу", - каже колишній міністр.

Згідно з чинними правилами Комітету 1922 року, Трасс захищена від вотуму недовіри протягом року. Правила можна змінити, але нещодавній прецедент показав, що комітет не бажає цього робити, сподіваючись, що лідер піде сам, перш ніж його виженуть. Джерела ВВС кажуть про те саме.