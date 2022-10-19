Нафтогазова корпорація ExxonMobil повністю йде з росії

Американська нафтогазова корпорація ExxonMobil повністю вийшла з російського ринку після семи місяців майнових переговорів з кремлівським урядом та розпорядження президента путіна конфіскувати власність компанії.

Про це йдеться в повідомленні американського агентства Reuters із посиланням на представника компанії, передає Укрінформ.

«Ми докладали всіх зусиль, щоби взаємодіяти з російським урядом та іншими зацікавленими сторонами», - зауважив представник Exxon.

Водночас зазначається, що компанія не повідомила, чи отримала компенсацію за конфісковані активи, які вона оцінила у понад $4 мільярди. У Exxon також відмовилися коментувати, чи збираються продовжувати оскарження конфіскації через міжнародний арбітражний процес.

Відхід ще одного нафтогазового гіганту ілюструє зіткнення між Заходом і росією у сфері енергетики після вторгнення москви в Україну, а також погроз рф застосувати ядерну зброю, зазначає агентство. Раніше такі компанії як BP, Total Energies, Equinor і Shell передали нерухомість російським партнерам та заявили про вихід з ринку рф.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні ExxonMobil почала процес судового врегулювання спору з росією після того, як президент рф володимир путін заблокував її вихід з проєкту «Сахалін-1».