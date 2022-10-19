Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафтогазова корпорація ExxonMobil повністю йде з росії

 

Американська нафтогазова корпорація ExxonMobil повністю вийшла з російського ринку після семи місяців майнових переговорів з кремлівським урядом та розпорядження президента путіна конфіскувати власність компанії.

Про це йдеться в повідомленні американського агентства Reuters із посиланням на представника компанії, передає Укрінформ.

«Ми докладали всіх зусиль, щоби взаємодіяти з російським урядом та іншими зацікавленими сторонами», - зауважив представник Exxon.

Водночас зазначається, що компанія не повідомила, чи отримала компенсацію за конфісковані активи, які вона оцінила у понад $4 мільярди. У Exxon також відмовилися коментувати, чи збираються продовжувати оскарження конфіскації через міжнародний арбітражний процес.

Відхід ще одного нафтогазового гіганту ілюструє зіткнення між Заходом і росією у сфері енергетики після вторгнення москви в Україну, а також погроз рф застосувати ядерну зброю, зазначає агентство. Раніше такі компанії як BP, Total Energies, Equinor і Shell передали нерухомість російським партнерам та заявили про вихід з ринку рф.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні ExxonMobil почала процес судового врегулювання спору з росією після того, як президент рф володимир путін заблокував її вихід з проєкту «Сахалін-1».
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9451
  0,3255
 0,91

Курс обміну валют на вчора, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8203  0,09 0,23 40,9338  0,03 0,06
EUR 38,3155  0,16 0,41 39,7786  0,22 0,55

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес