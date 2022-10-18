Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія внесла нові пропозиції для вирішення нестачі газу в ЄС

 

Європейська комісія у вівторок внесла новий пакет пропозицій для подолання енергетичної кризи, який стосується проблеми дефіциту природного газу на європейському ринку.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Запропонований виконавчим органом ЄС регламент передбачає:

* спільні закупівлі газу (не менш як 15% для заповнення сховищ) для подолання проблеми високих цін і зменшення ризику того, що країни-члени конкуруватимуть за блакитне паливо між собою на світовому ринку;

* створення нового цінового орієнтиру для скрапленого природного газу до березня 2023 року;

* механізм корекції цін для встановлення динамічного цінового ліміту для угод на нідерландській газовій біржі TTF (вона є орієнтиром для біржових цін на газ у всій Європі) для запобігання екстремальним стрибкам вартості газу;

* створення механізму розподілу газу для держав-членів ЄС, які постраждали внаслідок дефіциту.

"У поєднанні з уже узгодженими заходами щодо скорочення попиту на газ та електроенергію, зберігання газу та перерозподілу надлишкових прибутків енергетичного сектору, ці нові кроки сприятимуть підвищенню стабільності на європейських газових ринках цієї зими та в подальшому", - вважають в Єврокомісії.

Також відомство проаналізує потреби програми REPowerEU, спрямованої на перехід ЄС до чистої енергії, аби забезпечити її достатнє фінансування, і виділить додаткові близько 40 мільярдів євро для "подолання впливу нинішньої енергетичної кризи на громадян та бізнес".
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9451
  0,3255
 0,91

Курс обміну валют на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8203  0,09 0,23 40,9338  0,03 0,06
EUR 38,3155  0,16 0,41 39,7786  0,22 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес