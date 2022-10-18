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Єврокомісія внесла нові пропозиції для вирішення нестачі газу в ЄС
18:10 18.10.2022 |
Європейська комісія у вівторок внесла новий пакет пропозицій для подолання енергетичної кризи, який стосується проблеми дефіциту природного газу на європейському ринку.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.
Запропонований виконавчим органом ЄС регламент передбачає:
* спільні закупівлі газу (не менш як 15% для заповнення сховищ) для подолання проблеми високих цін і зменшення ризику того, що країни-члени конкуруватимуть за блакитне паливо між собою на світовому ринку;
* створення нового цінового орієнтиру для скрапленого природного газу до березня 2023 року;
* механізм корекції цін для встановлення динамічного цінового ліміту для угод на нідерландській газовій біржі TTF (вона є орієнтиром для біржових цін на газ у всій Європі) для запобігання екстремальним стрибкам вартості газу;
* створення механізму розподілу газу для держав-членів ЄС, які постраждали внаслідок дефіциту.
"У поєднанні з уже узгодженими заходами щодо скорочення попиту на газ та електроенергію, зберігання газу та перерозподілу надлишкових прибутків енергетичного сектору, ці нові кроки сприятимуть підвищенню стабільності на європейських газових ринках цієї зими та в подальшому", - вважають в Єврокомісії.
Також відомство проаналізує потреби програми REPowerEU, спрямованої на перехід ЄС до чистої енергії, аби забезпечити її достатнє фінансування, і виділить додаткові близько 40 мільярдів євро для "подолання впливу нинішньої енергетичної кризи на громадян та бізнес".
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