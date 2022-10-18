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Главу кібервідомства Німеччини звільнили після повідомлень про зв'язки з РФ
17:33 18.10.2022 |
Німецьке міністерство внутрішніх справ звільнило президента Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI) Арне Шенбома і розпочинає проти нього дисциплінарне провадження.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
"Оскільки не було ніякої реакції на звинувачення, я сам попросив в понеділок ініціювати дисциплінарне провадження для з'ясування фактів. Поки що я не знаю, що перевірило міністерство і які конкретні звинувачення висунуті проти мене" - розповів Шенбом.
Шенбом десять років тому став одним із засновників групи з кібербезпеки, яка об'єднує експертів з державних установ та приватного сектору. Німецькі ЗМІ повідомили, що одним з її членів є компанія, заснована колишнім російським розвідником.
Уряд Німеччини понад тиждень тому заявив, що проводить всебічне розслідування цих повідомлень.
Очевидно, що нинішній розвиток подій ґрунтується не на якихось суттєвих нових висновках чи звинуваченнях, а на внутрішній переоцінці вже відомих процесів.
Шенбом міг мати російські контакти через суперечливу асоціацію "Рада кібербезпеки Німеччини".
Асоціацію "Рада кібербезпеки Німеччини" критикують, у тому числі, за членство в ній берлінської компанії з кібербезпеки Protelion. До кінця березня ця компанія працювала під назвою Infotecs GmbH. Це дочірня компанія російської компанії з кібербезпеки O.A.O.Infotecs, яку, за даними дослідницької мережі Policy Network Analytics, заснував колишній співробітник КДБ.
Згідно з інформацією агентства DPA, у міністерстві внутрішніх справ уже давно існує невдоволення роллю Шенбома та його відносинами з "Радою кібербезпеки", співзасновником якої він є. Недавні звинувачення та візит Шенбома на річницю асоціації, ймовірно, стали останньою краплею.
У 2019 році президент асоціації Ганс-Вільгельм Дюнн зізнався у контактах із російськими спецслужбами журналістам ARD і Die Zeit.
За інформацією DPA, Шенбому кілька разів пропонували дистанціюватися від "Ради кібербезпеки Німеччини".
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