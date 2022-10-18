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ЄС поки не включає обмеження ціни на газ до плану дій у сфері енергетики - ЗМІ
17:28 18.10.2022 |
Єврокомісія поки не включила обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт документа, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".
Серед іншого, Єврокомісія хоче запропонувати використовувати можливість спільних закупівель у перемовинах зі світовими постачальниками газу. Спільна платформа для закупівлі допомогла би також скоординувати заповнення газових сховищ перед наступним опалювальним сезоном, що очікувано буде складніше, ніж цієї осені. План полягає у тому, щоб зобов'язати країни спільно закуповувати газ для заповнення щонайменш 15% сховищ, та дозволити компаніям формувати європейський консорціум для обговорення довгострокових контрактів.
Також пропонують запустити новий індекс скрапленого природного газу, щоб краще розуміти ситуацію у регіоні. Крім того, ЄК планує просити дозволу від країн-членів запропонувати як крайній захід можливість обмеження цін для угод на нідерландському газовому майданчику Title Transfer Facility, індекс якої є орієнтиром для торгівлі газом у всій Європі. Потенційне запровадження такого заходу потребуватиме окремого погодження і може діяти не більше 3 місяців.
Пропозиції Єврокомісії мають обговорити на саміті лідерів 20-21 жовтня у Брюсселі.
ЄС раніше вже погодив добровільне скорочення споживання газу на 15%. Проєкт передбачає, що Брюссель буде стежити за виконанням та може активувати обов'язкове скорочення чи переглянути цілі, якщо заходи виявляться неефективними.
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