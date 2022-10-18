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АНАЛІТИКА

Туреччина провела випробування таємно створеної балістичної ракети

 

Туреччина у вівторок провела випробувальний пуск балістичної ракети малої дальності над Чорним морем.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від двох джерел, знайомих із цим питанням, повідомляє "Європейська правда".

Для запуску ракети з аеропорту неподалік портового міста Різе близько 7 години ранку за місцевим часом було використано мобільну платформу, повідомили анонімні джерела.

За їхніми словами, снаряд пролетів 561 кілометр, перш ніж упав біля узбережжя порту Синоп, що є найбільшою відстанню, яку пролітала будь-яка подібна зброя, розроблена в Туреччині.

Прихований ракетний проєкт, який отримав назву "Тайфун", здійснюється вже кілька років, заявили джерела.

Організація оборонної промисловості, що займається розробкою зброї місцевого виробництва, відмовилася розголошувати будь-яку інформацію про проєкт.

Туреччина отримала передову систему протиракетної оборони С-400 виробництва Росії, головного ворога НАТО, у 2019 році, через два роки після того, як Анкара підписала угоду з Москвою про купівлю цієї системи, сподіваючись, що співпраця допоможе їй розробити власну систему ПРО.

 

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