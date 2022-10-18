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АНАЛІТИКА

Світовий банк перевів кредити Білорусі у статус необслуговуваних

 

Світовий банк перевів усі кредити Білорусі, видані його основним кредитним підрозділом, у розряд таких, що не обслуговуються. Розмір прострочених платежів досяг 68,43 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рішення торкнулося всіх кредитів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), наданих Білорусі або гарантованих нею. Непогашена основна сума боргу Білорусі сягає 967 млн доларів.

Банк зупинив усі програми у Білорусі 2 березня та не схвалював нові кредити країні з травня 2020 року.

Білорусь намагалася провести деякі платежі з єврооблігацій у білоруських рублях, оскільки західні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, обмежують можливості Мінська щодо операцій з іноземною валютою.

МБРР призупинив усі програми в Росії та Білорусі на початку березня після вторгнення Росії в Україну 24 лютого і того, що він назвав "бойовими діями проти народу України".

Банк вже припинив схвалювати будь-які нові кредити Білорусі в середині 2020 року, коли Сполучені Штати запровадили санкції проти країни через спірні президентські вибори.

Спалах військової активності в Білорусі минулого тижня викликав побоювання, що Олександр Лукашенко може направити свою армію на підтримку безуспішних військових дій Росії в Україні.

У серпні Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило суверенний кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті до SD/SD (обмежений дефолт).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

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