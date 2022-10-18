США мають намір вивільнити ще до 15 млн бар. в нафти зі стратегічного резерву

Адміністрація президента США Джо Байдена планує вивільнити зі стратегічного резерву ще від 10 до 15 мільйонів барелів нафти для збалансування ринку та запобігання подальшому сильному зростанню світових цін, передає агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

За інформацією агентства, це буде черговий транш у рамках американської програми інтервенцій на ринку нафти про вивільнення 180 мільйонів барелів, розпродаж яких був санкціонований у березні.

У Білому домі 5 жовтня заявили, що США не планують вивільняти нові обсяги нафти із стратегічного резерву. Шостого жовтня президент США Джо Байден розпорядився, щоб міністерство енергетики у листопаді вивільнило з резерву ще 10 мільйонів барелів на додаток до 180 мільйонів, розпродаж яких був санкціонований у березні. Свої дії адміністрація пояснила реакцією на рішення ОПЕК+ про скорочення нафтовидобутку.

Раніше заступник міністра енергетики США Девід Турк заявляв, що країна має можливості для додаткового вивільнення нафти з резерву.

Політичні опоненти Байдена, включаючи екс-президента Дональда Трампа, звинувачують демократичну адміністрацію у використанні запасів нафти, призначених на випадок стихійного лиха або воєн, для того, щоб набрати додаткові очки напередодні виборів у конгрес листопадів.