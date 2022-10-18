Фінансові новини
- |
- 18.10.22
- |
- 13:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аварія на «Північних потоках» була спричинена потужними вибухами - поліція Данії
12:32 18.10.2022 |
Попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами.
Про це оголосила у вівторок поліція Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на Politiken.
Розслідування спільно проводили поліція Копенгагена, Збройні сили і Поліцейська розвідувальна служба (PET).
З моменту витоку газу було проведено кілька розслідувань на місцях аварії.
"Розслідування підтвердили, що у виключній економічній зоні Данії було завдано значної шкоди газопроводам "Північний потік-1" та "Північний потік-2", і що ця шкода була спричинена потужними вибухами", - йдеться у заяві.
За повідомленням поліції Копенгагена, поки що зарано говорити про те, коли розслідування буде завершено.
"Як і раніше, слідча група буде тісно співпрацювати з відповідними органами як в Данії, так і за кордоном, в тому числі зі Збройними силами Норвегії, які допомагають в розслідуванні місць злочинів в Балтійському морі", - пише поліція.
Нагадаємо, у Швеції показали перші фото та відео пошкодженої вибухом труби "Північного потоку-1".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро
|Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Світовий банк перевів кредити Білорусі у статус необслуговуваних
|У банках Киргизстану призупиняють обслуговування російських платіжних карток «Мир»
|Стеля цін на російську нафту: що потрібно про неї знати
|США мають намір вивільнити ще до 15 млн бар. в нафти зі стратегічного резерву
|Аварія на «Північних потоках» була спричинена потужними вибухами - поліція Данії
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
Бізнес
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class
|Maserati представив нове покоління GranTurismo
|Geely купила частку в Aston Martin