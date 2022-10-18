Аварія на «Північних потоках» була спричинена потужними вибухами - поліція Данії

Попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами.

Про це оголосила у вівторок поліція Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Розслідування спільно проводили поліція Копенгагена, Збройні сили і Поліцейська розвідувальна служба (PET).

З моменту витоку газу було проведено кілька розслідувань на місцях аварії.

"Розслідування підтвердили, що у виключній економічній зоні Данії було завдано значної шкоди газопроводам "Північний потік-1" та "Північний потік-2", і що ця шкода була спричинена потужними вибухами", - йдеться у заяві.

За повідомленням поліції Копенгагена, поки що зарано говорити про те, коли розслідування буде завершено.

"Як і раніше, слідча група буде тісно співпрацювати з відповідними органами як в Данії, так і за кордоном, в тому числі зі Збройними силами Норвегії, які допомагають в розслідуванні місць злочинів в Балтійському морі", - пише поліція.

Нагадаємо, у Швеції показали перші фото та відео пошкодженої вибухом труби "Північного потоку-1".



