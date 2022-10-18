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США й Британія домовились тісніше координувати санкції проти Росії
09:10 18.10.2022 |
Велика Британія і Сполучені Штати домовилися про посилення співпраці у впровадженні та забезпеченні дотримання фінансових санкцій проти Росії та інших країн у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну.
Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times з посиланням на текст спільної заяви, який має бути оприлюднений у понеділок Вашингтоном і Лондоном.
У спільній заяві високопосадовці міністерств фінансів США та Великої Британії, відповідальні за санкційну політику - Андреа Ґакі та Джайлз Томсон, - заявлять, що вирішили вивести свою співпрацю на "новий рівень".
"Ми визначимо можливості для об'єднання досвіду, творчого осмислення викликів, які перед нами постають, вивчення можливостей для узгодження способів імплементації санкцій, а також надання допомоги нашим зацікавленим сторонам шляхом або спільних дій, або надання рекомендацій, що є результатом непублічної співпраці ", - йдеться в заяві.
Зазначається, що сторони хочуть посилити співпрацю в контексті не лише санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, а й "щодо інших спільних санкційних режимів".
Спільна заява США й Британії була узгоджена на тлі зусиль Заходу знайти нові способи покарання Росії за її військову ескалацію проти України, а також наміру запровадити фінансові обмеження щодо фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Москві вести війну.
Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати попередили, що можуть ввести санкції проти людей, країн і компаній, які надають боєприпаси Росії або підтримують її військово-промисловий комплекс.
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