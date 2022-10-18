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АНАЛІТИКА

«Йоббік» пропонує демонтувати радянський пам’ятник у центрі Будапешта

«Йоббік» пропонує демонтувати радянський пам’ятник у центрі Будапешта

 

Угорська консервативна партія "Йоббік" у понеділок анонсувала внесення до парламенту проєкту резолюції, що має на меті усунути пам'ятник радянській Червоній армії з Площі свободи в Будапешті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Budapest Times.

Як оголосив лідер парламентської фракції "Йоббік" Ласло Дьєрдь Лукач, з настанням річниці антикомуністичного повстання 1956 року, що святкується 23 жовтня, а також "війною Росії в Україні та її газовим шантажем Європи" варто порушити питання, що радянський пам'ятник робить на площі, названій на честь свободи.

За словами Лукача, пам'ятник "ображає будь-яке наше відчуття справедливості та є насміхом з пам'яті 1956 року та почуття свободи угорців".

Лідер фракції "Йоббік" у парламенті додав: оскільки на території Угорщини більше немає заховань радянських солдатів, не існує юридичних перешкод для демонтажу пам'ятника з центру Будапешта. Рішення, куди його перенести, мають ухвалити історики.

"Для всіх це нагода показати, звідки їм вказують чи не вказують обставини і що для нас, угорців, самовизначення й незалежність - це найважливіший аргумент і мета", - наголосив Лукач, закликавши інші праві партії, зокрема правлячу "Фідес", підтримати проєкт резолюції.
 

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