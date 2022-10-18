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Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
08:48 18.10.2022 |
Федеральне міністерство юстиції Німеччини в понеділок винесло два штрафи месенджеру Telegram за порушення законодавства на суму 5,125 мільйона євро.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Telegram звинуватили в порушенні зобов'язання "підтримувати канали зв'язку відповідно до законодавства" (4,25 мільйона євро штрафу), а також відмові призначити уповноваженого представника в Німеччині (875 тисяч євро штрафу).
Як пояснюють у німецькому Мін'юсті, закон про мережеве правозастосування зобов'язує провайдерів соціальних мереж надавати канали зворотного зв'язку, щоб користувачі могли повідомляти про контент, що порушує національне законодавство.
Крім того, платформи зобов'язані призначати уповноважену особу або установу з кореспондентською адресою в Німеччині, щоб німецькі суди та органи влади могли вручати їм юридично обов'язкові документи.
Міністерство юстиції Німеччини стверджує, що ще з квітня 2021 року кілька разів намагалося передати документи про виклик представника Telegram до штаб-квартири месенджера в Дубаї, та безуспішно.
У березні 2022 року відомство опублікувало їх в урядовому віснику, але Telegram не зреагував і на це. Месенджер може оскаржити штрафи, подавши апеляцію до німецького Мін'юсту, інакше ж він стягуватиме їх у судовому порядку.
Претензії німецької влади до відмови Telegram співпрацювати озвучувалися й раніше. Його дедалі більше критикували за те, що там цілком вільно поширюють матеріали з мовою ненависті, й цей месенджер активно використовують коронаскептики, антивакцинатори, прихильники теорії змов і неонацистських поглядів.
Деякі політики й посадовці висловлювались за те, щоб навіть заблокувати Telegram у Німеччині, якщо соцмережа буде і далі ігнорувати місцеве законодавство. Зокрема про це казала міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер, але зазначила, що розглядає це як "останню опцію".
Проте, за даними Spiegel, Telegram і влада Німеччини все ж створили прямий закритий канал взаємодії, через який месенджер надавав німецьким правоохоронцям дані про власників каналів, які могли скоїти певні правопорушення.
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