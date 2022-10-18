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АНАЛІТИКА

ЄС «збирає докази» про іранські дрони та буде готовий відреагувати - Боррель

 

Євросоюз збирає докази про застосування іранських дронів Росією та після завершення цього процесу буде готовий відреагувати.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, про використання дронів-камікадзе, вироблених у Ірані, міністрів поінформував глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Питання використання дронів Росією, які нібито постачає Іран у війні з Україною, також було розглянуте міністрами... Ми дуже уважно спостерігаємо за використанням цих дронів. Ми збираємо докази та будемо готові відреагувати інструментами, які є у нашому розпорядженні. Як я сказав, ми продовжуємо збір доказів", - зазначив Боррель.

На уточнююче запитання, які ще докази потрібні ЄС на підтвердження, що дрони - іранські, він відповів, що процес "збору доказів" відбувається за проханням деяких країн-членів.

"Цей процес повинен базуватись на доказах. Докази є. Вони були надані спецслужбами, зокрема, українськими. Деякі члени на раді закликали, щоб докази були зібрані у скоординований і комлексний спосіб. Іран категорично заперечує, у тому числі персонально мені, що будь-які дрони були надіслані для використання в Україні. Однак, країни члени попросили нас зібрати усі наявні докази, і на цій підставі робота триває", - додав він.

Боррель також додав, що у разі доказовго підтвердження застосування іранських дронів Росією він не бачить якихось перешкод, які могли б загальмувати відповідь ЄС.

Нагадаємо, деякі міністри закордонних справ Європейського Союзу в понеділок закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни РФ проти України.
Ключові теги: ЄС, Іран
 

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