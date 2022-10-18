Шольц пропонує продовжити дію АЕС до квітня 2023 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок розпорядився підготувати законодавчі рішення для продовження терміну експлуатації останніх трьох атомних електростанцій країни до середини квітня 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Таким чином, Ізарська, Некарвестгаймська та Емсландська АЕС, які мали бути виведені з експлуатації до 31 грудня 2022 року, продовжать роботу щонайменше до 15 квітня 2023 року. Ці електростанції виробляють близько 6% електроенергії в країні.

У розпорядженні Шольца зазначається, що федеральний уряд має підготувати "законодавчу основу" такого рішення. Ймовірно, воно ще має бути підтримане німецьким парламентом.

Німеччина у минулому році закрила три зі своїх шістьох АЕС і збиралася припинити роботу решти до кінця 2022 року. Так вирішили ще за часів Ангели Меркель після аварії на японській АЕС "Фукусіма" внаслідок потужного землетрусу 2011 року.

Та на тлі енергетичної кризи, викликаної повномасштабним вторгненням Росії в Україну, в уряді Німеччини почали обережно припускати можливість продовження експлуатації АЕС, але вказували, що існують багато противників цього рішення.

Питання про те, чи повинна Німеччина продовжувати експлуатацію своїх атомних електростанцій, стало яблуком розбрату між трьома партіями правлячої коаліції. Партія вільних демократів хоче, щоб АЕС працювали довше, тоді як соціал-демократи Шольца та "Зелені" виступають проти.