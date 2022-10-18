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АНАЛІТИКА

Парламент Швеції обрав нового прем'єра, який співпрацюватиме з ультраправими

 

Парламент Швеції обрав новим прем'єр-міністром консервативного політика Ульфа Крістерссона.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Лідер Поміркованої партії отримав необхідну підтримку у законодавчому органі у Стокгольмі в понеділок. Крістерссон був обраний 176 голосами "за",173 депутати проголосували проти нього. Таким чином у Швеції завершилось восьмирічне правління соціал-демократів.

У п'ятницю у Швеції закінчилися перемовини між партіями для формування коаліції й уряду, у підсумку до нього увійдуть три політсили - Поміркована партія, Християнські демократи й Ліберальна партія.

Крім того, з ультраправими "Шведськими демократами" домовилися про співпрацю у парламенті.

За підсумками парламентських виборів "Помірковані" Крістерссона мають менше місць, ніж антиіммігрантська партія "Шведські демократи", але їхній лідер Джиммі Акессон не мав достатньої підтримки, щоб самостійно сформувати уряд.
Ключові теги: Швеція
 

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