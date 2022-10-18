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Парламент Швеції обрав нового прем'єра, який співпрацюватиме з ультраправими
20:07 17.10.2022 |
Парламент Швеції обрав новим прем'єр-міністром консервативного політика Ульфа Крістерссона.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Лідер Поміркованої партії отримав необхідну підтримку у законодавчому органі у Стокгольмі в понеділок. Крістерссон був обраний 176 голосами "за",173 депутати проголосували проти нього. Таким чином у Швеції завершилось восьмирічне правління соціал-демократів.
У п'ятницю у Швеції закінчилися перемовини між партіями для формування коаліції й уряду, у підсумку до нього увійдуть три політсили - Поміркована партія, Християнські демократи й Ліберальна партія.
Крім того, з ультраправими "Шведськими демократами" домовилися про співпрацю у парламенті.
За підсумками парламентських виборів "Помірковані" Крістерссона мають менше місць, ніж антиіммігрантська партія "Шведські демократи", але їхній лідер Джиммі Акессон не мав достатньої підтримки, щоб самостійно сформувати уряд.
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