Exxon Mobil припинила видобуток нафти на російському проекті «Сахалін-1», оскільки через санкції стало неможливим застрахувати танкери

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Exxon відмовився приймати танкери Совкомфлоту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, західні страховики зняли покриття з танкерів, що експлуатуються "Совкомфлотом". Це найбільша російйська судноплавна група, проти якої були застосовані санкції після вторгнення РФ.

Окремо до цього, постраждали деякі вантажі, які призначались для поставок на індійські нафтопереробні заводи. Exxon Mobil не визнала альтернативне покриття, про яке "Совкомфлот" домовився з російськими страховиками

За інформацією Reuters, ця ситуація демонструє, як сильно страхування і гарантії перестрахування суден впливають на операції з нафтою в контексті санкцій ЄС. Видобуток нафти на проекті "Сахалін-1" впав з 220 до 10 тисяч барелів на добу внаслідок рішення Exxon Mobil вийти з нього.

Нагадаємо, що у квітні Exxon Mobil почала знижувати видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1".

У жовтні президент РФ Путін наказав передати проєкт "Сахалін-1" російській компанії. Це може призвести до остаточного виведення Exxon Mobil Corp.