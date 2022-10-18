Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Exxon Mobil припинила видобуток нафти на російському проекті «Сахалін-1», оскільки через санкції стало неможливим застрахувати танкери

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Exxon відмовився приймати танкери Совкомфлоту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, західні страховики зняли покриття з танкерів, що експлуатуються "Совкомфлотом". Це найбільша російйська судноплавна група, проти якої були застосовані санкції після вторгнення РФ.

Окремо до цього, постраждали деякі вантажі, які призначались для поставок на індійські нафтопереробні заводи. Exxon Mobil не визнала альтернативне покриття, про яке "Совкомфлот" домовився з російськими страховиками

За інформацією Reuters, ця ситуація демонструє, як сильно страхування і гарантії перестрахування суден впливають на операції з нафтою в контексті санкцій ЄС. Видобуток нафти на проекті "Сахалін-1" впав з 220 до 10 тисяч барелів на добу внаслідок рішення Exxon Mobil вийти з нього.

Нагадаємо, що у квітні Exxon Mobil почала знижувати видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1".

У жовтні президент РФ Путін наказав передати проєкт "Сахалін-1" російській компанії. Це може призвести до остаточного виведення Exxon Mobil Corp.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6196
  0,0859
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9125  0,10 0,25 40,9083  0,09 0,23
EUR 38,1583  0,04 0,10 39,5617  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес