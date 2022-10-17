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АНАЛІТИКА

У Норвегії заарештували 4 росіян за підозрою у фотографуванні заборонених об''єктів

 

Четверо громадян Росії затримані на півночі Норвегії за зйомки заборонених об'єктів.

Про це повідомляє телеканал NRK, пише "Європейська правда".

Троє чоловіків і жінка з Росії були зупинені в автомобілі в регіоні Нордланд. У машині поліція виявила фотообладнання і багато фотоматеріалів.

Під час перевірки автомобіля з російською реєстрацією з'ясувалося, що люди, пов'язані з цим автомобілем, були помічені за фотографуванням об'єктів, на які поширюється заборона на фотозйомку.

На підставі цієї інформації ці особи були затримані і в підсумку заарештовані. У заарештованих не було дронів, тільки звичайні камери.

Подальші слідчі дії включатимуть у себе вивчення знайдених фотоматеріалів.

Усіх чотирьох допитали, і вони стверджують, що є туристами, які приїхали до Норвегії. Окружний суд дозволив поліції взяти їх під варту на сім днів.

Наразі не доведено зв'язок між випадками, коли минулого тижня двох росіян затримали в Тромсе і Фіннмарку.

Невідомо, який саме об'єкт було сфотографовано. Але приблизно за 30 кілометрів на північ розташований склад матеріально-технічного забезпечення норвезьких збройних сил.

Міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель заявила на пресконференції в понеділок, що вона закликає людей бути пильними і повідомляти в місцеву поліцію, якщо вони бачать підозрілу активність.
 

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