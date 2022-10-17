Фінансові новини
- |
- 17.10.22
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Норвегії заарештували 4 росіян за підозрою у фотографуванні заборонених об''єктів
16:41 17.10.2022 |
Четверо громадян Росії затримані на півночі Норвегії за зйомки заборонених об'єктів.
Про це повідомляє телеканал NRK, пише "Європейська правда".
Троє чоловіків і жінка з Росії були зупинені в автомобілі в регіоні Нордланд. У машині поліція виявила фотообладнання і багато фотоматеріалів.
Під час перевірки автомобіля з російською реєстрацією з'ясувалося, що люди, пов'язані з цим автомобілем, були помічені за фотографуванням об'єктів, на які поширюється заборона на фотозйомку.
На підставі цієї інформації ці особи були затримані і в підсумку заарештовані. У заарештованих не було дронів, тільки звичайні камери.
Подальші слідчі дії включатимуть у себе вивчення знайдених фотоматеріалів.
Усіх чотирьох допитали, і вони стверджують, що є туристами, які приїхали до Норвегії. Окружний суд дозволив поліції взяти їх під варту на сім днів.
Наразі не доведено зв'язок між випадками, коли минулого тижня двох росіян затримали в Тромсе і Фіннмарку.
Невідомо, який саме об'єкт було сфотографовано. Але приблизно за 30 кілометрів на північ розташований склад матеріально-технічного забезпечення норвезьких збройних сил.
Міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель заявила на пресконференції в понеділок, що вона закликає людей бути пильними і повідомляти в місцеву поліцію, якщо вони бачать підозрілу активність.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
|Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Норвегії заарештували 4 росіян за підозрою у фотографуванні заборонених об''єктів
|ЄС затвердив направлення моніторингової місії до кордону Вірменії та Азербайджану
|ЄС затвердив санкції проти поліції моралі Ірану та міністра після смерті іранки та протестів
|Примус до санкцій: чому Сербії все складніше дотримуватися нейтралітету на користь РФ
|Протести в Ірані: суспільство вимагає змін
|Суднобудівники Китаю працюють цілодобово, щоб забезпечити Європу судами для СПГ
Бізнес
|Geely купила частку в Aston Martin
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»