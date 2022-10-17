Фінансові новини
- |
- 17.10.22
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС затвердив направлення моніторингової місії до кордону Вірменії та Азербайджану
16:35 17.10.2022 |
Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення направити до 40 своїх експертів з моніторингу на вірменську сторону міжнародного кордону з Азербайджаном.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".
Це рішення послідувало після чотиристоронньої зустрічі між президентом Алієвим, прем'єр-міністром Пашиняном, президентом Макроном і главою Євроради Мішелем 6 жовтня та спрямоване на сприяння відновленню миру та безпеки в цьому районі, зміцненню довіри та делімітації міжнародного кордону між двома державами.
"Направлення Євросоюзом до 40 експертів ЄС зі спостереження вздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном буде спрямовано на зміцнення довіри у нестабільній ситуації, яка ставить під загрозу життя людей і ставить під загрозу врегулювання конфлікту", - прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Рада постановила, що експерти з моніторингу будуть тимчасово направлені зі складу Місії ЄС у Грузії. Зараз моніторингова місія ЄС у Грузії вживає оперативних кроків, щоб це рішення не вплинуло на її можливості моніторингу в Грузії.
Моніторингова місія для кордону Вірменію та Азербайджану матиме тимчасовий характер і не повинна тривати довше, ніж два місяці.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі в Празі Вірменія та Азербайджан у принципі домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.
Після зустрічі у Празі президент Азербайджану Ільхам Алієв допустив, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
|Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Норвегії заарештували 4 росіян за підозрою у фотографуванні заборонених об''єктів
|ЄС затвердив направлення моніторингової місії до кордону Вірменії та Азербайджану
|ЄС затвердив санкції проти поліції моралі Ірану та міністра після смерті іранки та протестів
|Примус до санкцій: чому Сербії все складніше дотримуватися нейтралітету на користь РФ
|Протести в Ірані: суспільство вимагає змін
|Суднобудівники Китаю працюють цілодобово, щоб забезпечити Європу судами для СПГ
Бізнес
|Geely купила частку в Aston Martin
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»