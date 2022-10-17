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АНАЛІТИКА

ЄС затвердив санкції проти поліції моралі Ірану та міністра після смерті іранки та протестів

 

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ у понеділок додала 11 фізичних та 4 юридичні особи до списку осіб, які підпадають під обмеження в контексті існуючого режиму санкцій щодо прав людини в Ірані.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Внесення цих осіб до санкційного списку пов'язане з їхньою роллю у смерті Махси Аміні та насильницькою реакцією на нещодавні протести в Ірані.

Серед осіб, що потрапили під санкції - відповідальні за смерть Махси Аміні поліція моралі Ірану та два її ключові представники.

Крім того, ЄС вносить до санкційного списку іранські правоохоронні органи (LEF), а також низку їх місцевих керівників за роль у жорстокому придушенні акцій протесту.

Крім того, ЄС включив до списку Іссу Зарепура, міністра інформаційно-комунікаційних технологій Ірану, за його відповідальність у відключенні інтернету.

Санкції включають заборону на поїздки та заморожування активів. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати кошти зазначеним у списку фізичним та юридичним особам. Режим санкцій щодо прав людини в Ірані також передбачає заборону на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.

"Європейський Союз та його держави-члени засуджують широкомасштабне та непропорційне застосування сили проти мирних демонстрантів. Це невиправдано та неприйнятно. Люди в Ірані, як і скрізь, мають право на мирний протест, і це право має бути забезпечене за будь-яких обставин", - йдеться у повідомленні

Протести в Ірані спалахнули 16 вересня через смерть дівчини, затриманої "поліцією моралі" за нібито неправильне носіння хіджабу.

Крім того, деякі міністри закордонних справ Європейського Союзу в понеділок закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни РФ проти України.
Ключові теги: ЄС, Іран
 

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