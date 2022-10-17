Китай припиняє постачання газу в Європу – Bloomberg

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну китайським держкомпаніям PetroChina Co, Sinopec і Cnooc Ltd доручено не перепродувати скраплений природний газ у Європу й Азію. Про це повідомляє Bloomberg.

Розпорядження надійшло від Китайської національної комісії з розвитку і реформ.

Таке рішення, зазначає вищевказана комісія, було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.

Як пише видання, поповнення газових сховищ країнами Європи й рекордно високі витрати на доставку «знизили привабливість повторної доставки палива» з КНР.

Як сказано у матеріалі, це рішення Китаю може посилити енергетичну кризу в регіоні в разі холодної зими.

