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АНАЛІТИКА

В Ірані натякають, що продали дрони росії через посередника

 

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили у понеділок, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої пресконференції, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Опублікована новина про те, що Іран надав Росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми не надавали зброю жодній стороні воюючих країн", - сказав Канаані.

Командування Повітряних сил ЗСУ у понеділок повідомили, що зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136". Ці дрони виробляються Іраном і використовуються російськими військовими під назвою "Герань-2".

У Києві під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва, загалом повідомлялося про 4 прильоти.

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у понеділок обговорять можливі санкції проти Ірану, який постачає Росії військові дрони.
Ключові теги: Іран, Росія
 

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