Citigroup заявив про повний вихід із Росії

Citigroup Inc. заявляє, що у найближчі шість місяців повністю піде з Росії, повідомляє The Wall Street Journal.

"Зараз Citi інформує своїх багатонаціональних клієнтів у Росії про те, що до кінця першого кварталу 2023 він припинить майже всі інституційні банківські послуги, які він пропонує в Росії", - йдеться у звіті банку.

Раніше у Citigroup заявляли, що закриють свій споживчий банк і припинять банківське обслуговування малого бізнесу в Росії. Проте планували залишитись у країні, щоб допомагати іншим міжнародним компаніям, які самостійно йдуть із Росії.