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Російські виробники електроніки почали отримувати з Китаю до 40% бракованих мікрочипів – ЗМІ
12:55 17.10.2022 |
Російські виробники комп'ютерів, телефонів, серверів та іншої електроніки зіткнулися зі збільшенням постачання бракованих комплектуючих - після початку повномасштбної війни в Україні частка браку зросла із 2% до 40%.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку електроніки.
Через санкції та порушення логістики імпортерам доводиться створювати довші ланцюжки поставок та закуповувати товари не безпосередньо у заводів, а у посередників і на біржах, тому ступінь контролю за якістю продукції падає, кажуть експерти.
Вони припускають, що проблема спричинить зростання цін на російське обладнання.
Так, частка бракованих мікросхем та компонентів у постачанні російським компаніям з Китаю з початку воєнних дій в Україні збільшилася з 2% до 40%, розповів співрозмовник "Ъ" на російському ринку електроніки.
На його думку, причина в тому, що через припинення офіційної співпраці зарубіжних дистриб'юторів із російськими партнерами останні стали самі налагоджувати канали ввезення електроніки та компонентів через неофіційних постачальників.
"Збільшення браку підвищить кінцеву вартість російської електроніки вдвічі і розтягне терміни виробництва", - зазначає він.
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