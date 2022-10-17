Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО починає навчання з ядерного стримування

 

У навчаннях НАТО з ядерного стримування візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів. США направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52.

Північноатлантичний альянс (НАТО) починає в понеділок, 17 жовтня, навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Вони проходитимуть над територіями Бельгії, Великобританії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня, повідомляється на сайті НАТО.

У Steadfast Noon візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, включаючи винищувачі четвертого і п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники і літаки-заправники. США направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52.

Водночас в Альянсі наголосили, що навчання є регулярними і не пов'язані з будь-якими подіями в світі. Бойова зброя в них використовуватися не буде. "Ці навчання допоможуть переконатися, що ядерне стримування Альянсу залишається безпечним, захищеним і ефективним", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Столтенберг: НАТО уважно стежить за ядерними силами РФ

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вирішив не скасовувати навчання, щоби не надсилати Росії "неправильний сигнал".

Він додав, що військова сила НАТО є найкращим способом запобігти будь-якій ескалації напруженості з РФ. "Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести", - наголосив генсек організації.

За словами Столтенберга, НАТО уважно стежить за ядерними силами Росії, і хоча наразі в організації не помітили "жодних змін у позиції", залишаються пильними.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6196
  0,0859
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9125  0,10 0,25 40,9083  0,09 0,23
EUR 38,1583  0,04 0,10 39,5617  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес