Південна Корея скасовує податки на доходи іноземців від облігацій

Міністр фінансів Південної Кореї Чу Кюн Хо заявив, що з понеділка уряд скасовує податки на доходи іноземців від інвестицій у скарбничі облігації та облігації валютної стабілізації.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами ввечері в суботу в Сполучених Штатах після зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G-20, міністр сказав, що уряд вирішив перенести терміни запланованого скасування податків з 2023 року на наступний тиждень, щоб збільшити приплив капіталу на місцевому ринку облігацій.

В агентстві додають, що глобальний постачальник індексів FTSE Russell додав Південну Корею до списку для можливого включення до свого Індексу світових державних облігацій (WGBI).

"Наприкінці вересня нас включили до списку спостереження WGBI, але ми вважали, що потрібно зробити швидкий крок, щоб залучити більше іноземних інвестицій на наш ринок скарбничих облігацій", - сказав Чу.