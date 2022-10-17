Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн

До Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника міністра оборони Білорусі Валерія Ревенка у Twitter.

"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу РГВ (с) (регіонального угруповання військ (сил) - ред.), почали прибувати до РБ. Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність складе трохи менше 9 тисяч людей", - написав він.

Нагадаємо, Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це президент РФ Володимир Путін та глава білоруського режиму Олександр Лукашенко домовилися 10 жовтня.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5337
  0,0969
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9125  0,10 0,25 40,9083  0,09 0,23
EUR 38,1583  0,04 0,10 39,5617  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес