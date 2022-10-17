До Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника міністра оборони Білорусі Валерія Ревенка у Twitter.

"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу РГВ (с) (регіонального угруповання військ (сил) - ред.), почали прибувати до РБ. Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність складе трохи менше 9 тисяч людей", - написав він.

Нагадаємо, Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це президент РФ Володимир Путін та глава білоруського режиму Олександр Лукашенко домовилися 10 жовтня.