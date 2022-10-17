Голова Військового комітету НАТО публічно посперечався з послом Китаю через Україну

Високопоставлений чиновник НАТО посперечався з китайським дипломатом через неспроможність Китаю засудити російське вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Надзвичайно відвертий обмін між адміралом Робом Бауером, головою Військового комітету альянсу, та Хе Рулонгом, послом Китаю в Ісландії, відбувся після виступу Бауера про роль НАТО в Арктичному регіоні на щорічній асамблеї "Полярне коло" (Arctic Circle) в Ісландії.

Бауер, офіцер ВМС Нідерландів, сказав, що Китай "не поділяє наших цінностей і підриває заснований на правилах міжнародний порядок".

Китайський посланник виступив із залу, щоб заперечити Бауеру, сказавши: "Адмірале, з належною повагою, ваші словата зауваження сповнені зарозумілості".

Це викликало реакцію з боку чиновника НАТО.

"У мене є запитання до вас, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Тоді як так вийшло, що Китай досі не засудив напад Росії на Україну?", - сказав Бауер, викликавши оплески.

Хе Рулонг відповів, що погляд Китаю на "українську кризу" містить історичну перспективу, і світ повинен "зрозуміти першопричину". Він назвав Китай "миротворцем у світі", що викликало сміх в залі.

Китай не погоджується на заклики США засудити війну Путіна в Україні, хоча на початку цього тижня Пекін заявив, що він "стурбований" нещодавніми ракетними ударами Москви по цивільних цілях.