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Голова Військового комітету НАТО публічно посперечався з послом Китаю через Україну
09:43 17.10.2022 |
Високопоставлений чиновник НАТО посперечався з китайським дипломатом через неспроможність Китаю засудити російське вторгнення в Україну.
Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Надзвичайно відвертий обмін між адміралом Робом Бауером, головою Військового комітету альянсу, та Хе Рулонгом, послом Китаю в Ісландії, відбувся після виступу Бауера про роль НАТО в Арктичному регіоні на щорічній асамблеї "Полярне коло" (Arctic Circle) в Ісландії.
Бауер, офіцер ВМС Нідерландів, сказав, що Китай "не поділяє наших цінностей і підриває заснований на правилах міжнародний порядок".
Китайський посланник виступив із залу, щоб заперечити Бауеру, сказавши: "Адмірале, з належною повагою, ваші словата зауваження сповнені зарозумілості".
Це викликало реакцію з боку чиновника НАТО.
"У мене є запитання до вас, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Тоді як так вийшло, що Китай досі не засудив напад Росії на Україну?", - сказав Бауер, викликавши оплески.
Хе Рулонг відповів, що погляд Китаю на "українську кризу" містить історичну перспективу, і світ повинен "зрозуміти першопричину". Він назвав Китай "миротворцем у світі", що викликало сміх в залі.
Китай не погоджується на заклики США засудити війну Путіна в Україні, хоча на початку цього тижня Пекін заявив, що він "стурбований" нещодавніми ракетними ударами Москви по цивільних цілях.
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