Фінансові новини
- |
- 15.10.22
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз готує санкції проти Ірану за передачу безпілотників Росії, – Reuters
23:25 14.10.2022 |
Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять можливі санкції проти Ірану у відповідь за передачу іранських безпілотників Росії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.
За словами співрозмовників агентства, країни ЄС провели аналіз використання Росією безпілотників іранського виробництва Shahed-136 для атак на Україну і наразі ця тема зараз стоїть на порядку денному.
Дипломати зауважили, що про ухвалення конкретних санкцій проти Ірану через постачання безпілотників у понеділок не йдеться, проте на зустрічі може бути досягнена політична домовленість, яка відркриє шлях для санкцій на більш пізньому етапі.
Водночас ЄС вже у понеділок планує запровадити санкції проти близько 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, що почалися минулого місяця після смерті звинуваченої поліцією у недотриманні правил одягу дівчини.
Франція та Німеччина, учасниці ядерної угоди з Іраном 2015 року, чітко дали зрозуміти, що вони вважають, що нові санкції у зв'язку з безпілотниками, які використовує Росія, також необхідні, і що передачу безпілотників слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231 про скасування санкцій в обмін на обмеження ядерної програми.
Міністерство закордонних справ Франції заявило в четвер, що проконсультується зі своїми партнерами з ЄС щодо того, як реагувати на діяльність безпілотників, і вперше пов'язало потенційне постачання безпілотників з Ірану із резолюцією Ради Безпеки ООН, заявивши, що така діяльність є її порушенням.
Згідно з резолюцією, ембарго на постачання зброї щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року, Радбез ООН відмовився продовжити цю заборону.
Однак резолюція все ще містить обмеження на ракети та пов'язані з ними технології, які триватимуть до жовтня 2023 року та охоплюють експорт і закупівлю передових військових систем.
Сполучені Штати 9 вересня наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які, як вони стверджували, брали участь у виробництві іранських безпілотників.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
|Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
|РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБРР, Канада та Британія виділять Україні 91 млн євро
|Євросоюз готує санкції проти Ірану за передачу безпілотників Росії, – Reuters
|Норвегія закупить майже 17 тис. артилерійських боєприпасів для потреб ЗСУ
|США направлять до України боєприпаси та бронемашини Humvee, - Reuters
|Існує не лише Starlink. Пентагон не виключає інший супутниковий зв'язок для України
|Більшість громадян Заходу проти поступок Росії через війну в Україні – опитування
Бізнес
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ