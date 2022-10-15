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АНАЛІТИКА

Євросоюз готує санкції проти Ірану за передачу безпілотників Росії, – Reuters

 

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять можливі санкції проти Ірану у відповідь за передачу іранських безпілотників Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.

За словами співрозмовників агентства, країни ЄС провели аналіз використання Росією безпілотників іранського виробництва Shahed-136 для атак на Україну і наразі ця тема зараз стоїть на порядку денному.

Дипломати зауважили, що про ухвалення конкретних санкцій проти Ірану через постачання безпілотників у понеділок не йдеться, проте на зустрічі може бути досягнена політична домовленість, яка відркриє шлях для санкцій на більш пізньому етапі.

Водночас ЄС вже у понеділок планує запровадити санкції проти близько 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, що почалися минулого місяця після смерті звинуваченої поліцією у недотриманні правил одягу дівчини.

Франція та Німеччина, учасниці ядерної угоди з Іраном 2015 року, чітко дали зрозуміти, що вони вважають, що нові санкції у зв'язку з безпілотниками, які використовує Росія, також необхідні, і що передачу безпілотників слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231 про скасування санкцій в обмін на обмеження ядерної програми.

Міністерство закордонних справ Франції заявило в четвер, що проконсультується зі своїми партнерами з ЄС щодо того, як реагувати на діяльність безпілотників, і вперше пов'язало потенційне постачання безпілотників з Ірану із резолюцією Ради Безпеки ООН, заявивши, що така діяльність є її порушенням.

Згідно з резолюцією, ембарго на постачання зброї щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року, Радбез ООН відмовився продовжити цю заборону.

Однак резолюція все ще містить обмеження на ракети та пов'язані з ними технології, які триватимуть до жовтня 2023 року та охоплюють експорт і закупівлю передових військових систем.

Сполучені Штати 9 вересня наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які, як вони стверджували, брали участь у виробництві іранських безпілотників.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Іран
 

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