Прем'єрка Британії скасувала оголошене у вересні зниження податків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс скасувала частину економічного пакету, що передбачав зниження податків, після різкої критики та звільнення міністра фінансів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На спеціальній пресконференції в п'ятницю Трасс сказала, що визнає, що вона пішла "далі і швидше", ніж очікували ринки за 37 днів її перебування при владі.

"Сьогодні я діяла рішуче, тому що моїм пріоритетом є забезпечення економічної стабільності нашої країни. Я хочу бути чесною, це важко. Але ми пройдемо через цей шторм", - сказала вона.

Водночас Трасс додала, що її місією, як і раніше, залишається мета забезпечити "низькі податки, високу заробітну плату, високе зростання економіки, що є тим, для чого я була обрана в мою партію".

Трасс також підтвердила, що уряд підвищить корпоративний податок у квітні наступного року з 19% до 25%, незважаючи на обіцянку не робити цього в міні-бюджеті.

Прем'єр виступала лише три з половиною хвилини і відповіла тільки на чотири запитання журналістів, за що отримала багато критики, а деякі члени парламенту від консерваторів заявили, що пресконференція тільки погіршила ситуацію.

Трасс у п'ятницю звільнила свого міністра фінансів Квасі Квартенга, який оголосив про нову фіскальну політику 23 вересня, втіливши в життя бачення Трасс щодо значного зниження податків і дерегулювання, щоб спробувати струсити економіку.

За даними британських ЗМІ, група високопоставлених представників Консервативної партії вирішила публічно закликати Трасс піти у відставку після звільнення Квасі Квартенга з посади міністра фінансів.