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Швеція, Данія та Німеччина відмовилися від спільного розслідування витоку газу на «Північних потоках»
22:19 14.10.2022 |
Швеція, Данія та Німеччина не створюватимуть спільну слідчу групу для розслідування витоків на газопроводі "Північний потік".
Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
За інформацією видання, Швеція відмовилася від створення міжнародної Спільної слідчої групи (JIT).
Швеція обґрунтувала відмову тим, що результати її розслідування мають надто високий ступінь секретності, щоб ділитися ними з іншими країнами.
Після цього Данія також відмовилася від спільного розслідування.
Швеція раніше оглянула місце аварії на південний схід від острова Борнгольм в Балтійському морі, а також зібрала докази на морському дні.
Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії. Швеція раніше відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування.
Німецька поліція та армія направили минулого тижня два військові катери до району аварії. Там же був запущений підводний дрон "Sea Cat".
За даними німецьких ЗМІ, на фотографіях видно пробоїну діаметром вісім метрів. Слідчі вважають, що таке могло бути лише внаслідок застосування вибухівки.
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