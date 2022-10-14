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Німецькі слідчі сфотографували руйнування "Північних потоків" і вважають, що це вибухівка - ЗМІ
22:12 14.10.2022 |
Німецьким слідчим вдалося зробити фотографії за допомогою підводного дрона Бундесверу, які показують масштаби руйнувань на газопроводах "Північний потік".
Про це повідомляє ARD, пише "Європейська правда".
За інформацією джерел телеканалу в урядових колах, на фотографіях видно пробоїну діаметром вісім метрів. Слідчі вважають, що таке могло бути лише внаслідок застосування вибухівки.
Загалом два газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" зруйновані в чотирьох місцях, кожна труба має по два отвори.
Поліція передала фотографії федеральному прокурору, який кілька днів тому розпочав розслідування щодо "спричинення вибуху вибухового пристрою", "антиконституційного саботажу" та "справи особливої важливості".
Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.
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