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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив угоду між Україною та Індонезією про взаємне скасування візових вимог

 

Кабінет Міністрів затвердив угоду між урядами України та Індонезії про взаємне скасування візових вимог.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, затверджено угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.

Угодою передбачено можливість громадян держав договірних сторін, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в'їжджати, прямувати транзитом і перебувати на території держави іншої сторони без віз терміном: до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію; до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Республіки Індонезія в Україну.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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