КНДР провела ракетні стрільби біля Південної Кореї

Північна Корея у ніч на п'ятницю, 14 жовтня, знову здійснила запуск ракети малої дальності, що впала в море на схід від Корейського півострова. За повідомленням міноборони Південної Кореї, це чергові випробування у рамках цілої серії ракетних пусків, проведених у КНДР останнім часом.

Окрім того, близько десяти північнокорейських бойових літаків наблизилися до добре укріпленого кордону КНДР і випустили у бік моря майже 170 ракет. У відповідь Південна Корея підняла в повітря бойові літаки. Рада національної безпеки Південної Кореї засудила КНДР за подальшу ескалацію напруженості, назвавши дії Пхеньяна порушенням двостороннього військового пакту 2018 року, який забороняє "ворожі дії" у прикордонному регіоні.

На тлі нового загострення напруженості на Корейському півострові Південна Корея вперше за останні п'ять років запровадила санкції проти Пхеньяну. До чорного списку включено 15 осіб та 16 установ КНДР, пов'язаних з ракетною програмою Північної Кореї.

КНДР активізувала ракетні випробування

З кінця вересня Північна Корея проводить ракетні випробування з підвищеною частотою. На початку жовтня балістична ракета, запущена КНДР, уперше за останні п'ять років пролетіла над японським архіпелагом, що викликало обурення Токіо, Сеула та інших представників світової спільноти. Випущена тоді північнокорейська ракета пролетіла близько 4,5 тисячі кілометрів.

У відповідь США і Південна Корея провели по два випробувальні запуски ракет класу земля-земля. Агентство "Ренхап" повідомляло з посиланням на Генштаб Південної Кореї, що американські та південнокорейські ракети типу ATACMS були спрямовані в бік Японського моря. При цьому одна з ракет, випущених Сеулом, впала на території військової бази.