Фінансові новини
- |
- 14.10.22
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди заморозили патенти великих російських нафтогазових компаній - ЗМІ
16:15 14.10.2022 |
Нідерланди заморозили патенти російських великих нафтогазових компаній. Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація (NOS) із посиланням на патентне відомство країни.
Крім того, голландські компанії намагаються позбутися своїх російських патентів, тому що вони стали непридатними, кажуть експерти з патентів.
«Таким чином економічна війна між Європою і росією також впливає на систему, яка має захищати винахідників від підробок», - зазначає закордонне ЗМІ.
Патентом компанія встановлює, що певний винахід може бути підроблено.
росія раніше заморозила патенти європейських компаній, а це означає, що російським виробникам більше не потрібно враховувати патенти, наприклад голландських підприємств. Їм дозволяється підробляти продукцію, не сплачуючи за неї.
Як зазначає видання, «газпром», «роснєфть» і «транснєфть» загалом володіють шістьма патентами в Нідерландах. Ці патенти захищають, серед іншого, сейсмічні датчики, конструкцію газових турбін та інші винаходи, виготовлені співробітниками компаній.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
|Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
|РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Резніков: У росіян лишилося 300 дронів-камікадзе, але вони хочуть ще
|Кабмін затвердив угоду між Україною та Індонезією про взаємне скасування візових вимог
|КНДР провела ракетні стрільби біля Південної Кореї
|Нідерланди заморозили патенти великих російських нафтогазових компаній - ЗМІ
|Главу британського Мінфіну Квасі Квартенга відправлено у відставку
|Fitch та Moody's відкликали рейтинги щонайменше у семи китайських забудовників
Бізнес
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ