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АНАЛІТИКА

Нідерланди заморозили патенти великих російських нафтогазових компаній - ЗМІ

 

Нідерланди заморозили патенти російських великих нафтогазових компаній. Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація (NOS) із посиланням на патентне відомство країни.

Крім того, голландські компанії намагаються позбутися своїх російських патентів, тому що вони стали непридатними, кажуть експерти з патентів.

«Таким чином економічна війна між Європою і росією також впливає на систему, яка має захищати винахідників від підробок», - зазначає закордонне ЗМІ.

Патентом компанія встановлює, що певний винахід може бути підроблено.

росія раніше заморозила патенти європейських компаній, а це означає, що російським виробникам більше не потрібно враховувати патенти, наприклад голландських підприємств. Їм дозволяється підробляти продукцію, не сплачуючи за неї.

Як зазначає видання, «газпром», «роснєфть» і «транснєфть» загалом володіють шістьма патентами в Нідерландах. Ці патенти захищають, серед іншого, сейсмічні датчики, конструкцію газових турбін та інші винаходи, виготовлені співробітниками компаній.
За матеріалами: EnKorr
 

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