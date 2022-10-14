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Главу британського Мінфіну Квасі Квартенга відправлено у відставку
15:53 14.10.2022 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс звільнила свого міністра фінансів Квазі Квартенга в п'ятницю.
Про це повідомляє ВВС.
Квартенг у Twitter підтвердив інформацію про звільнення. Він заявив, що був звільнений прем'єр-міністром, а не вирішив піти. Квартенг був змушений спішно повернутися до Лондона із засідання МВФ у Вашингтоні.
Після звільнення Квартенг став першим міністром фінансів Британії з 1970 року, який обіймав посаду настільки короткий час.
Міністрос фінансів із найкоротшим терміном перебування на посаді був Ієн Маклеод, який помер від серцевого нападу через 30 днів після вступу на посаду в 1970 році.
Квартенг оголосив про нову фіскальну політику 23 вересня, втіливши в життя бачення Трасс щодо значного зниження податків і дерегулювання, щоб спробувати струсити економіку.
Але реакція ринків була настільки лютою, що Банк Англії був змушений втрутитися, щоб не дати пенсійним фондам опинитися в хаосі, оскільки вартість позик та іпотеки різко зросла.
Після цього Трасс і Квартенг опинилися під тиском, щоб змусити їх змінити курс, оскільки опитування показали, що підтримка їхньої Консервативної партії впала.
Очікується, що Трасс проведе пресконференцію пізніше в п'ятницю і скасує частину його економічного пакета.
Це вже друге звільнення в уряді Трасс, яка перебуває при владі всього 37 днів. Рівно тиждень тому міністра торгівлі Конора Бернса було звільнено після скарги про "серйозне порушення дисципліни" на щорічній конференції Консервативної партії.
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