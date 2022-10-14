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У Москві доручили завершити ремонт Керченського мосту до липня 2023 року
12:57 14.10.2022 |
Уряд РФ доручив завершити роботи з відновлення транспортної та інженерної інфраструктури Керченського мосту в анексованому Криму до 1 липня 2023 року.
Уранці 8 жовтня на автомобільній частині Керченського мосту, за версією Москви, стався підрив вантажного автомобіля, після чого зайнялися паливні цистерни залізничного потяга. Обрушилися два прольоти автомобільного полотна у напрямку з Краснодара до Керчі. Автомобільне полотно з Керчі на Тамань уціліло.
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