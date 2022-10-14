У Швеції домовилися про коаліцію й уряд: увійдуть три партії без «Шведських демократів»

У Швеції завершилися перемовини між партіями для формування коаліції й уряду, у підсумку до нього увійдуть три політсили - Поміркована партія, Християнські демократи й Ліберальна партія.

Як повідомляє SVT, про це заявив на брифінгу кандидат у прем'єри, лідер "Поміркованих" Ульф Крістерссон.

Лідери усіх трьох партій та "Шведських демократів" провели пресконференцію, на якій повідомили, як планують співпрацювати. До уряду увійдуть три партії, але зі "Шведськими демократами" домовилися про співпрацю у парламенті.

У понеділок у Ріксдагу має відбутися голосування за новий уряд.

За підсумками парламентських виборів "Помірковані" Крістерссона мають менше місць, ніж антиіммігрантська партія "Шведські демократи", але їхній лідер Джиммі Акессон не мав достатньої підтримки, щоб самостійно сформувати уряд.