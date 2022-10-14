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АНАЛІТИКА

Danone вийде з більшої частини свого бізнесу в РФ

 

Французька компанія Danone оголосила про своє рішення розпочати процес передачі ефективного контролю над бізнесу з виробництва основних молочних та рослинних продуктів в Росії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія вважає, що це "найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності бізнесу на місцевому рівні для своїх співробітників, споживачів та партнерів".

За перші 9 місяців 2022 року цей напрям бізнесу компанії в Росії становив близько 5% від чистих продажів Danone. Передача контролю (що означає передачу частки у цьому бізнесі) може призвести до списання до 1 млрд євро, кажуть в компанії.

Після закриття угоди, яка підлягатиме схваленню регуляторних органів, відбудеться деконсолідація російського бізнесу молочних та рослинних продуктів Danone.

Як пише AFP, таким чином у Danone в Росії залишиться лише напрям з виробництва дитячих сумішей та інших продуктів дитячого харчування.

Група залишилася серед небагатьох міжнародних компаній, які за понад 8 місяців повномасштабної війни РФ проти України так і не вийшла з ринку держави-агресора. У країни вона працевлаштовує 8 тисяч співробітників.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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