Danone вийде з більшої частини свого бізнесу в РФ

Французька компанія Danone оголосила про своє рішення розпочати процес передачі ефективного контролю над бізнесу з виробництва основних молочних та рослинних продуктів в Росії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія вважає, що це "найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності бізнесу на місцевому рівні для своїх співробітників, споживачів та партнерів".

За перші 9 місяців 2022 року цей напрям бізнесу компанії в Росії становив близько 5% від чистих продажів Danone. Передача контролю (що означає передачу частки у цьому бізнесі) може призвести до списання до 1 млрд євро, кажуть в компанії.

Після закриття угоди, яка підлягатиме схваленню регуляторних органів, відбудеться деконсолідація російського бізнесу молочних та рослинних продуктів Danone.

Як пише AFP, таким чином у Danone в Росії залишиться лише напрям з виробництва дитячих сумішей та інших продуктів дитячого харчування.

Група залишилася серед небагатьох міжнародних компаній, які за понад 8 місяців повномасштабної війни РФ проти України так і не вийшла з ринку держави-агресора. У країни вона працевлаштовує 8 тисяч співробітників.