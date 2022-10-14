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Макрона розкритикували за «позначення меж» реакції Франції у разі ядерного удару РФ по Україні
11:44 14.10.2022 |
Президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували за його заяву про те, що у разі застосування Росією ядерної зброї по Україні відповідь Франції точно не буде ядерною.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.
Більшість критичних відгуків пов'язані з тим, що Макрон окреслив межі можливої відповіді Франції.
"Надійність ядерного стримування полягає у тому, щоб не казати, що саме ми мали би зробити", - прокоментував слова Макрона експрезидент Франсуа Олланд, зазначивши, що краще "казати якомога менше і бути готовим зробити якомога більше".
Депутат-віцепрезидент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледве не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.
"Це політична помилка. Один з принципів ядерного стримування - тримати невизначеність з приводу того, що (держава) вважає життєво важливими інтересами", - прокоментував він.
Бруно Тертре, заступник керівника аналітичного центру "Фундація стратегічних досліджень", вважає, що правильною відповіддю для Макрона було би, що він "не буде грати у цю гру". "У будь-якому разі Путін має знати, що він програє", - вважає експерт.
Міністр оборони Британії Бен Воллес звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у тому, що він "розкрив карти" у словесній ядерній війні між президентом РФ Владіміром Путіним та Заходом.
"Ми вважаємо, що якби Росія застосувала ядерну зброю, це мало б серйозні наслідки для Росії. Це було б порушенням табу 1945 року про застосування ядерної зброї. І це залишило б його неймовірно ізольованим у всьому світі", - сказав Воллес.
Джерела в НАТО повідомили виданню The Telegraph, що коментарі Макрона загрожують "принципам стримування". "Ми не вдаємося до деталей сценаріїв", - сказали вони.
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