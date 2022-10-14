У країнах ЄС заморозили активи російського бізнесу на 17,4 мільярда євро

Член Єврокомісії (ЄК) з юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в країнах Євросоюзу наразі заморожено EUR17,4 млрд авуарів російського походження.

"Це величезна сума - EUR17,4 млрд - але 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити", - сказав Рейндерс у четвер на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із питань юстиції.

За його словами, ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.