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У країнах ЄС заморозили активи російського бізнесу на 17,4 мільярда євро
10:55 14.10.2022 |
Член Єврокомісії (ЄК) з юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в країнах Євросоюзу наразі заморожено EUR17,4 млрд авуарів російського походження.
"Це величезна сума - EUR17,4 млрд - але 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити", - сказав Рейндерс у четвер на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із питань юстиції.
За його словами, ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.
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